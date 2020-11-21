Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч 15-го тура чемпионата России

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч 15-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» в один мяч за 3.68.

«После невнятного выступления в прошлом сезоне «Ахмат» постепенно подбирается к зоне еврокубков, куда может попасть вполне заслуженно. За 14 поединков сезона-2020/21 Российской Премьер-Лиги клуб из Грозного выиграл семь и два поединка завершил миром.

Такой промежуточный итог выступлений принес хозяевам 23 очка, что всего на три меньше, чем у четвертого «Динамо».

«Зенит» записал в актив девять викторий и три раза разделил турнирные баллы со своими противниками. Нельзя не отметить лучшую линию нападения, которая отличилась 30 раз при лучших показателях обороны.

Я считаю, что эта дуэль будет одной из самых интересных в субботу. На бумаге фаворитом является «Зенит», но реально преимущество может быть у хозяев. У гостей отдохнул Артем Дзюба, при этом у коллектива из Грозного в сборные уезжали намного меньше игроков. Все-таки класс возьмет свое и чемпион минимально переиграет «Ахмат».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020