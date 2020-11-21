«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч 15-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» в один мяч за 3.68.

«После невнятного выступления в прошлом сезоне «Ахмат» постепенно подбирается к зоне еврокубков, куда может попасть вполне заслуженно. За 14 поединков сезона-2020/21 Российской Премьер-Лиги клуб из Грозного выиграл семь и два поединка завершил миром.



Такой промежуточный итог выступлений принес хозяевам 23 очка, что всего на три меньше, чем у четвертого «Динамо».



«Зенит» записал в актив девять викторий и три раза разделил турнирные баллы со своими противниками. Нельзя не отметить лучшую линию нападения, которая отличилась 30 раз при лучших показателях обороны.



Я считаю, что эта дуэль будет одной из самых интересных в субботу. На бумаге фаворитом является «Зенит», но реально преимущество может быть у хозяев. У гостей отдохнул Артем Дзюба, при этом у коллектива из Грозного в сборные уезжали намного меньше игроков. Все-таки класс возьмет свое и чемпион минимально переиграет «Ахмат».