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«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Вильярреал» – «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Вильярреала» с нулевой форой за 2.25.

«У «сливочных» сейчас очень сложная ситуация. В похожем положении находилась, например, «Бавария». «Реалу» сейчас предстоит много матчей на выезде. И стартует эта серия игрой с «Вильярреалом».

Достаточно много у Зидана травмированных и зараженных игроков. Несколько основных футболистов под вопросом. Также многие вернулись уставшие с матчей сборных. У французского специалиста, думаю, сейчас вернется головная боль, которая была несколько недель до паузы на матчи национальных команд.

Бессменный в последние годы капитан «Реала» Серхио Рамос, например, не смог доиграть последний матч сборной с Германией. Ушел он с поля еще в первом тайме. В этой игре он вряд ли поможет своей команде. «Вильярреал», конечно, не просто так находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Очень уверенно играет эта команда. В этом сезоне она уже наверняка будет на что-то претендовать.

У мадридцев, по моему мнению, эта игра с «Вильярреалом» может сложиться не совсем удачно. В последних матчах команда Зидана выступает нестабильно. Параллельно идут у нее игры в ЛЧ, где у мадридцев тоже не все в порядке.

«Вильярреал» при этом тоже играет в Лиге Европы. Но он, в отличие от «Реала», добивается большего успеха в группе. Вообще, серия без проигрышей во всех турнирах у этого клуба составляет уже десять игр кряду. Оттолкнусь в своем прогнозе от успеха хозяев. Считаю, что «Вильярреал» наверняка не проиграет в этом матче. Но предложу поставить на его победу с форой (0)».

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