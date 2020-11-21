«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прогноз Максима Калиниченко на матч 9-го тура АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.15.



«Этот сезон уже идет несколько странным образом. Главные фавориты турнира, «Ливерпуль» и «Ман Сити», уже успели растерять множество очков. Также несколько средних команд забрались очень высоко в таблице, напрямую конкурируя пока за выход в еврокубки с топ-клубами Англии.



Но такое расположение дел в Англии, в принципе, не удивляет, учитывая график матчей, травмы игроков и частые игры сборных. Также в АПЛ отменили пять замен и вернулись к трем, чему сильно противились тренеры топ-команд.



«Сити» в последнее время находит свою игру. Давно «горожане» не проигрывали. Все еще придумывает разные схемы Пеп Гвардиола. К счастью всех фанатов «горожан», он на днях продлил контракт с клубом еще на несколько лет.



Но, конечно, сейчас этот «Ман Сити» совсем не тот, каким он был в последние годы. Даже несмотря на огромное отставание от «Ливерпуля» в прошлом розыгрыше АПЛ, «горожане» представляли большую угрозу для всех команд Англии. Сейчас такое сказать про «Сити» трудно.



«Тоттенхэм» тоже стартовал весьма нестабильно. Плелись «шпоры» в середине таблицы. Но затем стараниями Моуринью и атакующих игроков они смогли забраться на второе место. Хотя разрыв в очках сейчас между первыми шести командами АПЛ слишком маленький. Через несколько туров расположение клубов может и поменяться.



У «Тоттенхэма» пока в действии главные лидеры команды – Кейн и Сон. Если они подойдут в хорошей форме к игре с «Сити», то голы «горожанам» уже обеспечены. У клуба из Манчестера как раз-таки есть проблемы с лазаретом. Я думаю, сейчас «Тоттенхэм» в состоянии дать равный бой «Ман Сити». Тем более что играют «шпоры» дома. Плюс Моуринью, как известно, умеет настраивать своих игроков на важные встречи против сильного соперника.



Гвардиола, в свою очередь, находится сейчас в разладе с некоторыми игроками в «Сити», по информации источников. Не помогает ему и отсутствие некоторых важных футболистов на поле. Немного перестрахуюсь и предложу поставить на то, что «Тоттенхэм» не проиграет».