«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прогноз Максима Калиниченко на матч 9-го тура АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.15.
«Этот сезон уже идет несколько странным образом. Главные фавориты турнира, «Ливерпуль» и «Ман Сити», уже успели растерять множество очков. Также несколько средних команд забрались очень высоко в таблице, напрямую конкурируя пока за выход в еврокубки с топ-клубами Англии.
Но такое расположение дел в Англии, в принципе, не удивляет, учитывая график матчей, травмы игроков и частые игры сборных. Также в АПЛ отменили пять замен и вернулись к трем, чему сильно противились тренеры топ-команд.
«Сити» в последнее время находит свою игру. Давно «горожане» не проигрывали. Все еще придумывает разные схемы Пеп Гвардиола. К счастью всех фанатов «горожан», он на днях продлил контракт с клубом еще на несколько лет.
Но, конечно, сейчас этот «Ман Сити» совсем не тот, каким он был в последние годы. Даже несмотря на огромное отставание от «Ливерпуля» в прошлом розыгрыше АПЛ, «горожане» представляли большую угрозу для всех команд Англии. Сейчас такое сказать про «Сити» трудно.
«Тоттенхэм» тоже стартовал весьма нестабильно. Плелись «шпоры» в середине таблицы. Но затем стараниями Моуринью и атакующих игроков они смогли забраться на второе место. Хотя разрыв в очках сейчас между первыми шести командами АПЛ слишком маленький. Через несколько туров расположение клубов может и поменяться.
У «Тоттенхэма» пока в действии главные лидеры команды – Кейн и Сон. Если они подойдут в хорошей форме к игре с «Сити», то голы «горожанам» уже обеспечены. У клуба из Манчестера как раз-таки есть проблемы с лазаретом. Я думаю, сейчас «Тоттенхэм» в состоянии дать равный бой «Ман Сити». Тем более что играют «шпоры» дома. Плюс Моуринью, как известно, умеет настраивать своих игроков на важные встречи против сильного соперника.
Гвардиола, в свою очередь, находится сейчас в разладе с некоторыми игроками в «Сити», по информации источников. Не помогает ему и отсутствие некоторых важных футболистов на поле. Немного перестрахуюсь и предложу поставить на то, что «Тоттенхэм» не проиграет».
- 21 ноября 2020
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30