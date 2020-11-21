«Спартак» — «Динамо»: прогноз Владислава Батурина на матч 15-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Предстоящая игра очень важна для обеих сторон как с турнирной точки зрения, а оба коллектива имеют большие амбиции в борьбе за высокие места, так и в плане престижа, имиджа клубов и устремлений двух немецких тренеров, возглавляющих столичные команды. «Спартак», мечтающий о возвращении чемпионского титула, просто обязан играть на победу, чтобы далеко от себя не отпустить лидирующие ЦСКА и «Зенит». Команда Тедеско должна правильно отреагировать на потерю очков в двух последних встречах и победа над идущим в гору «Динамо» — то самое «лекарство», которое «доктор» прописал.



«Динамо» улучшает свою игру и как следствие результаты. Команда хорошо укомплектована и, похоже, нашла общий язык с новым тренерским штабом. У «бело-голубых» есть ресурс достойно противостоять «красно-белым», «динамовцы» — команда жёсткая, хорошо организованная, и у неё в последнее время здорово раскочегарилась атака. «Спартак» в последних пяти играх пропускал, а не забил лишь раз. «Динамо» в последних четырёх встречах забивает и пропускает. Думаю, эта история в грядущем дерби повторится».