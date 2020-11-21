«Спартак» — «Динамо»: прогноз Владислава Батурина на матч 15-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Предстоящая игра очень важна для обеих сторон как с турнирной точки зрения, а оба коллектива имеют большие амбиции в борьбе за высокие места, так и в плане престижа, имиджа клубов и устремлений двух немецких тренеров, возглавляющих столичные команды. «Спартак», мечтающий о возвращении чемпионского титула, просто обязан играть на победу, чтобы далеко от себя не отпустить лидирующие ЦСКА и «Зенит». Команда Тедеско должна правильно отреагировать на потерю очков в двух последних встречах и победа над идущим в гору «Динамо» — то самое «лекарство», которое «доктор» прописал.
«Динамо» улучшает свою игру и как следствие результаты. Команда хорошо укомплектована и, похоже, нашла общий язык с новым тренерским штабом. У «бело-голубых» есть ресурс достойно противостоять «красно-белым», «динамовцы» — команда жёсткая, хорошо организованная, и у неё в последнее время здорово раскочегарилась атака. «Спартак» в последних пяти играх пропускал, а не забил лишь раз. «Динамо» в последних четырёх встречах забивает и пропускает. Думаю, эта история в грядущем дерби повторится».
- 21 ноября 2020
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00