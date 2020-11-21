«Специя» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Специя» — «Аталанта».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Аталанты» за 2.04.

«После космического старта сезона «Аталанта» забуксовала: 1 победа в 5 матчах чемпионата и ЛЧ — не лучший результат, согласитесь. Но бергамаски не изменяют своему стилю и по-прежнему играют в свой футбол, прессингуя соперников и атакуя большими силами.



«Специя» — дебютант серии А. В предыдущем туре команда Винченцо Италиано разгромила 3-0 «Беневенто» и поднялась на 13-е место в таблице. Любопытно, что 7 очков из 8 «Специя» набрала в гостях. Дома лигурийцы играют значительно хуже — 2 поражения в 3 матчах и разница мячей 4-10.



В матчах с серьезными соперниками «Специя» многовато пропускает — 4 от «Сассуоло», 3 от «Милана», 2 от «Фиорентины» и 4 от «Ювентуса». Больше команды Винченцо Италиано (15 пропущенных голов) пропустили только «Беневенто» (20), «Кротоне» (17) и «Торино» (16).



Даже после паузы на матчи сборных, я думаю, «Аталанта» (18 голов после 7 туров) в игре с соперником, который много пропускает, покажет результативный футбол. Победа гостям очень нужна. Мой прогноз — тотал «Аталанты» больше 2.5 гола за матч с коэффициентом 2.04».