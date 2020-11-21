«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 8-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 2.49.

«Айнтрахт» против «Лейпцига» — этот матч пару лет назад было бы очень сложно предсказать, потому что «Айнтрахт» был очень силен, претендовал даже на место в Лиге чемпионов какое-то время, а «Лейпциг» традиционно не очень стабилен в гостях. Но сейчас прогнозировать достаточно легко.



Во-первых, у «Айнтрахта» самая главная проблема – это игра в обороне. Против таких команд, как «Хоффенхайм» или тот же самый «Лейпциг», не говоря уже о «Баварии» или «Боруссии», эти проблемы удваиваются.



Что касается «Лейпцига», то он немножко подорвал наше доверие двумя сухими поражениями от «Боруссии» из Менхенгладбаха и в большей степени от «Манчестер Юнайтед». Но сейчас была пауза, многие футболисты «Лейпцига» перевели дух, так как далеко не все были задействованы в матчах за свои сборные. Я полагаю, что команда Юлиана Нагельсмана с новыми силами будет штурмовать первую строчку в Бундеслиге, тем более, что у них на это есть все основания.



Я считаю, что коэффициент на победу «Лейпцига» завышен. Я предлагаю поставить на его победу с форой (-1). Если что, то будет расход, но вообще я думаю, что «Айнтрахт» проиграет крупно – возвращение после паузы аутсайдерам всегда дается нелегко. Победа «Лейпцига» с форой (-1) с коэффициентом выше двойки. Это супер коэффициент!"