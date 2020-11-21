«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Германии
Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг».
Ставка: тотал меньше 3 мяча за 2.01.
«После сборных игроки редко возвращаются в хорошем, а самое главное равнозначном состоянии. Поэтому следующие матчи далеко не всегда получаются зрелищными. Команды собираются с духом и вспоминают, что такое клубный футбол.
Не факт, что встреча между «Айнтрахтом» и «Лейпцигом» порадует нас результативностью. На бумаге все предвещает большое количество голов, но Нагельсманн, как мне кажется, попробует сыграть в эконом-режиме перед Лигой чемпионов. Ему предстоит разобраться с травмами, дисквалифицированными и больными. Гости попытаются поймать «Айнтрахт» на ошибках. Нравится ставка ТМ (3) по матчу».
- 21 ноября 2020
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
- 20 ноября 2020
-
22:30
-
22:05
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:24
-
06:30
Партнерский контент