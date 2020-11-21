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«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Германии

«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 2.01.

«После сборных игроки редко возвращаются в хорошем, а самое главное равнозначном состоянии. Поэтому следующие матчи далеко не всегда получаются зрелищными. Команды собираются с духом и вспоминают, что такое клубный футбол.

Не факт, что встреча между «Айнтрахтом» и «Лейпцигом» порадует нас результативностью. На бумаге все предвещает большое количество голов, но Нагельсманн, как мне кажется, попробует сыграть в эконом-режиме перед Лигой чемпионов. Ему предстоит разобраться с травмами, дисквалифицированными и больными. Гости попытаются поймать «Айнтрахт» на ошибках. Нравится ставка ТМ (3) по матчу».

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