«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» Тула, который состоится 21 ноября в Москве.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.63.

«После крупного поражения от «Динамо» в прошлом туре, да и вообще серии неудач в чемпионате, «Локомотив» должен во что бы то ни стало выигрывать, тем более на своем поле. А то ведь уже три поражения в РПЛ подряд и место в середине таблицы.

Тульский «Арсенал» с новым тренером даст бой, но не выстоит. Дмитрий Парфёнов только начал работу на новом месте, а проблем у команды много. Думаю, хозяева выиграют тут с разницей в один мяч. Вполне возможно, что счёт будет 1:0", — сказал Бубнов.