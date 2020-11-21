«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России
Экс-игрок «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» Тула, который состоится 21 ноября в Москве.
Ставка: победа «Локомотива» за 1.63.
«После крупного поражения от «Динамо» в прошлом туре, да и вообще серии неудач в чемпионате, «Локомотив» должен во что бы то ни стало выигрывать, тем более на своем поле. А то ведь уже три поражения в РПЛ подряд и место в середине таблицы.
Тульский «Арсенал» с новым тренером даст бой, но не выстоит. Дмитрий Парфёнов только начал работу на новом месте, а проблем у команды много. Думаю, хозяева выиграют тут с разницей в один мяч. Вполне возможно, что счёт будет 1:0", — сказал Бубнов.
- 21 ноября 2020
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