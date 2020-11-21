«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

«Снова клубный футбол. «Вильярреал» на «Эстадио де ла Керамика» встречается с мадридским «Реалом». Одна из самых интересных игр тура. Команды находятся недалеко друг от друга. У «Вильярреала» на один матч больше и 18 очков. У «Реала» 8 игр и 16 очков.



Матчи сборных не могли пройти бесследно. Серхио Рамос, помимо того, что установил рекорд по играм за национальную команду среди европейских сборных, получил травму во встрече с немцами. Его в этом матче, скорее всего, не будет. Как и другого основного центрального защитника — Рафаэля Варана. Он получил травму, играя за сборную Франции. Есть проблемы у Карима Бензема, есть проблемы с правым флангом обороны — Карвахаль и Одриосола по-прежнему вне заявки. Скорее всего, справа сыграет Лукас Васкес. Эден Азар по-прежнему сидит на карантине. Не знаю, сумеет ли восстановиться к матчу.



Что объединяет встречи «Вильярреала» и «Реала», в последнее время они обязательно друг друга забивают. Пробивают либо «тотал больше 3.5 мяча», либо «тотал больше 2.5 мяча». В чемпионском матче «Реала» в прошлом сезоне в концовке Куртуа творил чудеса. Мне кажется, и сейчас должны быть голы. Тренд есть, и его стоит поддержать.



Мой прогноз — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.7. Сам вариант «обе забьют» оценивается скромно — 1.44. Чутьишко подсказывает, что сложно будет «Реалу» после сборных переключиться на чемпионат. Плюс, есть проблемы кадровые в обороне, не всегда уверенно действует Куртуа. Все видели, что он сотворил в матче с Данией. Не исключаю, что «Вильярреал» не проиграет, поэтому рассмотрел бы ставку «Вильярреал» не проиграет и обе забьют».