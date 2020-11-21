«Атлетико Мадрид» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Барселона».



Ставка: «Атлетико» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.02.



«У «Атлетико» все шансы на победу. Несколько цифр, на которые хочу обратить внимание: 0 – количество поражений «Атлетико» в чемпионате. Это единственная команда, которая еще никому не проиграла, это лидер чемпионата по потерянным очкам; 2 – это количество пропущенных мячей у «Атлетико». Всего лишь два мяча побывали в воротах Облака за семь матчей, которые пока провел мадридский клуб. Несмотря на то, что «Атлетико» пропустил первые два тура, еще одна цифра +15 – разница забитых и пропущенных мячей, 17 голов забила команда за 7 туров. Правда, из тройки основных нападающих «Атлетико» остается только Феликс.



Будь готов Суарес, я бы ставил на победу «Атлетико» без раздумий. «Атлетико» в порядке, а о «Барселоне» такого не скажешь. Самый ключевой футболист «Барселоны» Бускетс получил травму в игре за сборную Испании и непонятно, сыграет ли он. Кроме того, в непонятной ситуации Лионель Месси. После 15-часового перелета из Латинской Америки не смог выйти из своего частного самолета, который приземлился в Барселоне, потому что его посетила налоговая полиция. Заставили его пройти опрос, что-то подписывать – Месси был зол. Кроме того, Гризманн в странной форме, у Дембеле не видно ни мотивации, ни ответственности, поломался Ансу Фати. Вместо него, скорее всего, сыграет еще один ребенок – 17-летний Педри.



Ближе к прогнозу – «Атлетико» не проиграет и тотал больше 1.5. Не буду ставить на чистую победу «Атлетико», хотя у Диего Симеоне есть хорошие шансы впервые обыграть «Барселону» в чемпионате – при Симеоне «Атлетико» выигрывал у «Барсы» во всех турнирах, каких только можно, но ни разу не выигрывал в чемпионате. Сейчас все шансы это сделать, но без Суареса забивать будет сложнее, поэтому я сделаю более аккуратную ставку с коэффициентом 2.02 на то, что «Атлетико» не проиграет и голов будет больше 1.5. Нас устроит 2:0, 1:1, устроит 17:15 в пользу «Атлетико» — очень много чего нас устроит. Думаю, «Атлетико» как минимум не проиграет».