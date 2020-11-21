«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.95, победа «Зенита» в первом тайме за 2.50.

«В первом тайме «Зенит» будет вести игру. Сине-бело-голубые только-только приехали из разных сборных. Это всегда очень хорошо влияет на команду. Ребята только встретились. Какое-то время они не надоедали друг другу, вместе не тренировались. Всегда какие-то свежие чувства в этой ситуации бывают.



Также «Зенит» в первой тайме не будет уставшим, хотя многие ребята сыграли за свои сборные. «Ахмат» на своем поле всегда играет более ярко, чем на выезде. Однако «Зенит» – более квалифицированная команда.



Более того, несколько игроков, которые давно не появлялись на поле, за время паузы на матчи национальных команд, подлечились. Совершенно очевидно, что «Зенит» выглядит более квалифицированно. Особенно это будет заметно в первой половине».