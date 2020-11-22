«Рома» — «Парма»: прогноз Эльвина Керимова на матч 8-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Парма».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.06.

«Рома» проиграла только 1 раз в этом сезоне — в 1-м туре серии А «Вероне». С тех пор римляне провели в общей сложности 9 встреч в чемпионате и ЛЕ, в которых одержали 6 побед и трижды играли вничью. В серии А после 7 туров команда Фонсеки идет на 4-м месте с 14 очками, а в ЛЕ — на 1-м с 7.



«Парма», уволившая до начала сезона Д’Аверсу, вместе с Ливерани стартовала с 3 поражений в 4 матчах. Но с конца сентября «Парма» не проигрывает — 3 ничьи и 1 победа (в кубке) в предыдущих 4 поединках. В последней до паузы на матчи сборных встрече «Парма» сыграла вничью с «Фиорентиной», защищаясь все 90 минут. В атаке команда Ливерани почти ничего не создавала.



В 5 последних очных встречах «Ромы» с «Пармой» римляне одержали 4 победы и лишь 1 раз уступили. Но на исход в этом противостоянии я бы все же ставить не стал — тур после международной паузы, как правило, получается непредсказуемым. Я бы принял во внимание тот факт, что 5 раз подряд в матчах этих команд друг с другом проходила ставка «количество голов в матче 2-3». В прошлом сезоне команды трижды встречались — в чемпионате и в кубке — в серии А клубы обменялись домашними победами (2:1 победила «Рома», 2:0 — «Парма»), а в кубке в гостях были сильнее римляне — 2:0. Я думаю, что данная тенденция может продолжится. В 6-м и 7-м турах серии А в сумме в 9 матчах эта ставка проходила. Мой прогноз — количество голов в матче 2-3 за 2.06".