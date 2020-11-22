«Ливерпуль» — «Лестер»: где смотреть онлайн-трансляцию матча, прогнозы и ставки

22 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Начало матча — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры в прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Лестера» оценён букмекерами коэффициентом 3.92. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

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