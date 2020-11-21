«Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз: страшный сон Клоппа на «Энфилде». Защиты нет, Варди есть

22 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Лестера» оценён букмекерами коэффициентом 3.92. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер Сити» 22 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер» (22.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства.

Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Прогноз: великий испанец не пустит россиянина в финал Даниил набрал отличный ход на Итоговом турнире ATP, но букмекеры явно переоценивают его силы.

Выбирать есть из чего. На воскресенье, 22 ноября, в АПЛ запланированы четыре поединка. Самый поздний из них стартует в 22:15 мск на легендарном «Энфилде», где «Ливерпуль» будет принимать «Лестер Сити». И это центральная игра тура, несмотря на вторую битву Моуринью и Гвардиолы в 2020 году. «Тоттенхэм» — «Ман Сити» — тоже громкая вывеска, но тут всё же встретятся представители топ-3 по итогам восьми туров.



Мерсисайдцы набрали 17 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «шпорам» лишь по дополнительным показателям. А вот «лисы» единолично возглавляют первенство с 18 баллами. Самое увлекательное здесь — огромное количество неизвестных.



Все прекрасно знают, что защитников у Юргена Клоппа практически не осталось. Международная пауза сделала своё дело, ещё несколько футболистов основы получили травмы. Немецкий специалист остался без Ван Дейка, Робертсона, Гомеса и Трента. А это основная оборонительная четвёрка.

«МЮ» — «Вест Бромвич». Прогноз: Славен Билич подложит свинью Сульшеру и Бруну Фернандешу Манкунианцы набрали одно очко в четырёх домашних матчах сезона АПЛ.

В центре защиты более-менее регулярно выходил номинальный полузащитник Фабиньо. Он тоже получил травму, но накануне возобновил тренировки. Вопрос один — в каком физическом состоянии находится бразилец, ведь он не выходил на поле с 27 октября. Четыре недели простоя — это слишком много на профессиональном уровне.



Ладно хоть поправился Жоэль Матип. Если Фабиньо готов, он составит камерунцу пару в центре. Иначе придётся довериться Натаниэлю Филипсу. На правом фланге выйдет 19-летний Неко Уильямс или опытнейший Джеймс Милнер, на левом не исключено появление Робертсона. Шотландец избежал серьёзного повреждения и имеет шансы появиться с первых минут.



Естественно, защитой всё не ограничивается. Точно не будет Хендерсона и Салаха, про Окслейда-Чемберлена даже как-то вспоминать неловко. Под вопросом участие Тьяго Алькантары. Как видно, проблемы с центральной осью просто кошмарные. А «Лестер» в последнее время изменился.

«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз: Криштиану Роналду и Мората не заметят сопротивления Година «Кальяри» показывает яркий футбол, но с такими проблемами в обороне в Турине будет худо.

Изначально Брендан Роджерс ставил на контроль мяча и владение, однако постепенно настройки сместились в сторону футбола, который принёс клубу сенсационное чемпионство под руководством Клаудио Раньери. «Лисы» не стесняются отдавать территорию и действовать вертикальнее.



Джейми Варди по-прежнему великолепно бежит и смертоносен на пространстве, а поддержка от средней линии ему обеспечена. Думается, на «Энфилде» синим нет смысла претендовать на территорию. А вот рассчитывать на обрезы и контратаки гораздо логичнее. Состав у оппонента будет экспериментальным, а возможности сыграться не было из-за международной паузы. То есть проблемы с согласованностью наверняка возникнут.



На таком фоне возникает соблазн оттолкнуться от гостей. На классические Х2 дают прекрасный коэффициент 2.02. Альтернатива — ИТБ 1 гола «Лестера» за 1.68. Красные редко играли на «ноль» даже в то время, когда линия обороны была ближе к оптимальной. На свой гол гости наверняка наиграют. Если ограничатся одним, деньги вернутся. Если забьют больше — получим прибыль.

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Тедеско и Шварц согреют болельщиков жарким московским дерби Больше красно-белых в РПЛ забили лишь «Зенит» и ЦСКА, но и у бело-голубых 10 голов за три тура.

Перед паузой подопечные Брендана Роджерса с честью прошли испытание плотным графиком и крепкими соперниками. Они набрали девять из девяти возможных очков с «Арсеналом» (1:0), «Лидс Юнайтед» (4:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0). Всё это вперемешку с Лигой Европы, где результаты тоже в полном порядке. Как ни крути, а Клоппа ждут проблемы. Может, выиграть всё же удастся, но Алиссону придётся попотеть.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 22 ноября 2020 года

У «Ливерпуля» огромное количество кадровых потерь. Прежде всего — в обороне и опорной зоне, плюс отсутствует Салах. «Лестер» стал чаще отдавать территорию и активнее использовать контратаки. Проблемы с согласованностью у красных на фоне экспериментального состава непременно возникнут, так что отыграть на «ноль» им будет невероятно тяжело. Возьмём индивидуальный верх гостей.



Ставка: ИТБ 1 гола «Лестера» за 1.68.