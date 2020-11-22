«Ахмат» — «Зенит», 21.11.2020: результат матча РПЛ и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.



На 16-й минуте хавбек «Зенита» Далер Кузяев открыл счёт. Дуглас Сантос заметил брешь в центре обороны «Ахмата», своевременный пас на Кузяева привёл к удару с левой из пределов штрафной — мяч залетел под перекладину ворот. Затем полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша восстановил равновесие. Полярус внешней вырезал передачу на дальний угол вратарской, куда влетел Бериша и в падении с лёта переправил мяч в ворота.



В начале второго тайма Деян Ловрен забил гол после навеса Сантоса со стандартного положения. На 53-й минуте Бериша вновь сравнял счёт, реализовав пенальти. В концовке встречи Ярослав Ракицкий был удалён, получив вторую жёлтую карточку.



Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.90. Успех грозненцев оценивался в 4.85. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.66. С 1000 рублей можно было выиграть 3660 рублей.



Тотал больше 2.5 мяча шел за 2.00. Поставить на «обе забьют» можно было за 1.86, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Дзюба покажет себя в Грозном, Талалаев подловит Семака В восьми последних матчах в Грозном петербуржцы пропустили 11 голов.