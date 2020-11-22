«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 9-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Лестер».
Ставка: обе забьют за 1.57.
«Суперигра девятого тура. Команда Брендана Роджерса лидирует. Сохранит ли она первое место после этого уик-энда? «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» совсем рядом.
«Ливерпуль» с большим трудом в последних матчах играет. Нет прежней легкости, но это и понятно: сколько людей в лазарете.
«Лестер» в этом сезоне пока еще без ничьих: шесть побед и два поражения. Три победных матчах – это, конечно, впечатляющая серия. Думаю, надо играть «обе забьют». Две первые команды встречаются. Это всегда любопытно.
Уверен, кадровые проблемы в обороне «Ливерпуля» позволят «Лестеру» забить минимум гол. Ну и «Ливерпуль» – та команда, которая также забивает постоянно. Это не первая, но третья команда Англии по результативности».
- 22 ноября 2020
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:10