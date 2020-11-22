«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 9-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Суперигра девятого тура. Команда Брендана Роджерса лидирует. Сохранит ли она первое место после этого уик-энда? «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» совсем рядом.



«Ливерпуль» с большим трудом в последних матчах играет. Нет прежней легкости, но это и понятно: сколько людей в лазарете.



«Лестер» в этом сезоне пока еще без ничьих: шесть побед и два поражения. Три победных матчах – это, конечно, впечатляющая серия. Думаю, надо играть «обе забьют». Две первые команды встречаются. Это всегда любопытно.



Уверен, кадровые проблемы в обороне «Ливерпуля» позволят «Лестеру» забить минимум гол. Ну и «Ливерпуль» – та команда, которая также забивает постоянно. Это не первая, но третья команда Англии по результативности».