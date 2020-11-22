«Кёльн» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч 8-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Кельн» — «Унион» в 8-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Кёльна» с нулевой форой за 1.96.
«Матч, в котором, как мне кажется, надо просто отталкиваться от хозяйского статуса. Да, «Унион» выглядит небольшим фаворитом у букмекеров. Понятно, с чем это связано. Достаточно взглянуть на последние результаты команды. «Унион» достаточно хорошо выглядит и дома, и на выезде. В «Унионе» очень хороший тренер работает — Фишер. В принципе, ждали, что команда во втором сезоне в Бундеслиге будет бороться за выживание. Но это не совсем так.
«Кёльн» никак не может набрать стабильность. Но всё-таки это домашний матч. Для Берлина это большое путешествие. Он находится далеко от других городов Бундеслиги. Как-то это должно сказаться.
Я выберу ставку на «Кёльн» с форой (0) за 1.96. Учитывая возможный расход, это очень хороший вариант».
- 22 ноября 2020
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