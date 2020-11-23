«Наполи» — «Милан»: какой счёт, как сыграли 22 ноября, кто победил, какие ставки зашли

В Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» завершился матч 8-го тура Серии А. «Наполи» на своём поле уступил «Милану» со счётом 1:3.



На 20-й минуте счёт в матче открыл форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который отличным ударом головой отправил мяч в угол ворот после навеса с фланга. В начале второго тайма 39-летний нападающий оформил дубль. Он после очередного заброса мастерски пробил коленом и отправил мяч в цель.



На 63-й минуте хозяева сумели сократить отставание в счёте, автором гола стал Дрис Мертенс. Но уже через две минуты после этого Тьемуэ Бакайоко оставил «Наполи» в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. А уже в компенсированное время Йенс Хёуге поставил точку в матче, реализовав выход один на один.



Букмекеры в прогнозах считали фаворитом хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.26. Успех «Милана» оценивался букмекерами коэффициентом 3.34: с 1000 рублей можно было выиграть 3340 рублей. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.85.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.75, «обе забьют» — за 1.60, гол Златана Ибрагимовича — за 2.10. На точный счёт 1:3 предлагали 15.0.

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