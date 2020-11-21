«Наполи» — «Милан». Прогноз: прости, Гаттузо! Великий Златан не отдаст лидерство в Серии А

22 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.34. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Милан» 22 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 8-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Милан» (22.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. Уже в пятницу состоялись несколько встреч.

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Но это была лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На воскресенье, 22 ноября, в итальянской Серии А запланированы сразу семь матчей. Самый поздний из них стартует в 22:45 мск в Неаполе. «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» сразится с «Миланом». Естественно, это центральная игра тура.



Ещё бы — лидер чемпионата встречается с командой, которая замыкает топ-3. Россонери набрали 17 очков в семи турах и единолично возглавляют турнирную таблицу. Неаполитанцы с 14 баллами идут третьими, хотя тут надо учесть, что непосредственно на поле они оступились лишь однажды.



Проиграли в родных стенах великолепному «Сассуоло» со счётом 0:2. Создали достаточно, в завершении не повезло. Другое поражение оказалось техническим, тогда подопечные Дженнаро Гаттузо не смогли приехать в Турин. Получили 0:3 и были наказаны снятием одного очка. Апелляция результата не принесла.

«Атлетико» — «Барселона». Прогноз: одинокий Месси не сломит солдат Симеоне в Мадриде Фати и Бускетс травмированы, Гризманн по-прежнему хандрит. Всё полностью зависит от Лео.

То есть на деле у «партенопейцев» пять побед в шести матчах на внутренней арене. В том числе 4:1 над «Аталантой», которую смяли ещё до перерыва. В Лиге Европы дела тоже обстоят нормально: шесть очков по итогам трёх туров, хорошие шансы на выход в плей-офф. Пока сезон складывается выше всяких похвал.



Основная интрига противостояния — Дженнаро Гаттузо против своего бывшего клуба. Рино отдал россонери 13 лет игровой карьеры, а потом два года трудился там тренером. Сперва возглавлял молодёжный состав, потом — основу. Провалом то время назвать никак нельзя, но и в Лигу чемпионов не пробились.



«Милан» очень мощно начал сезон. Международная пауза подоспела как нельзя кстати, к началу ноября лидеры элементарно выдохлись. С трудом дожали «Удинезе» (2:1), получили 0:3 от «Лилля» в Лиге Европы и едва спаслись с «Вероной» (2:2). Златан Ибрагимович сравнял счёт на 93-й минуте.

«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз: Криштиану Роналду и Мората не заметят сопротивления Година «Кальяри» показывает яркий футбол, но с такими проблемами в обороне в Турине будет худо.

Опытнейший швед, как известно, завершил международную карьеру, а потому имел две недели на восстановление. И самое главное — Стефано Пиоли может рассчитывать практически на всех сильнейших. Не будет только Рафаэла Леау, получившего травму в молодёжной сборной Португалии. Все остальные готовы.



А вот у хозяев потерь больше. Травмированы Осимхен и Оспина, коронавирус подхватили Хюсай и Ррахмани. Своё поле — это здорово, но без зрителей значимость данного фактора падает. А ведь в четырёх предыдущих очных встречах россонери не уступили ни разу. Правда, и выиграли только однажды.



В общем, перекос в линии кажется чрезмерным. «Наполи» хорош, но перезарядивший батарейки «Милан» так просто не отступит. На Х2 дают приятный коэффициент 1.77. Поднять его можно комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.03. Любителям рисковать стоит рассмотреть ничью за 3.85.

«Герта» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо, Холанд и Витсель бросятся в погоню за «Баварией» В трёх предыдущих очных встречах дортмундцы побеждали с разницей в один мяч.

Во-первых, соперники в последнее время часто расходились миром. Во-вторых, они находятся в довольно хорошем положении, а потому ничья вполне устроит обе стороны. Игра пойдёт на три результата, ожидаем чего-то вроде 1:1 или 2:1 в любую из сторон.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Милан» 22 ноября 2020 года

Главный матч тура, соперники входят в топ-3 чемпионата Италии. Пауза подоспела очень кстати для «Милана», к началу ноября команда устала играть на два фронта и результаты просели. За две недели была возможность перезарядить батарейки, благо что кадровых потерь минимум. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата, а потому сыграем против линии. У «Наполи» не будет нескольких игроков основы, а отдохнувший Златан себя обязательно покажет.



Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 2.03.