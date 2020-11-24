«Лацио» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов в Риме

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Лацио» — «Зенит» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.80.
«Зенит» отправляется в Рим — в гости к «Лацио». Здесь вроде бы есть хорошие новости из стана «Зенита». Поехали в Рим и Азмун, и Малком, и Дриусси. У них всех были проблемы в последнее время. Пожалуй, не сыграет только Вендел.
Но у «Лацио» свои задачи, свои цели в этой Лиге чемпионов. И этот матч во многом ключевой для «Лацио». «Боруссия» играет с «Брюгге». Наверняка римляне надеются на победу Дортмунда. Тогда «Лацио» в случае успеха во встрече с «Зенитом» сможет оторваться от бельгийцев.
Для «Зенита» же сейчас последний шанс, последняя гастроль. Надо постараться зацепиться хотя бы за Лигу Европы, попробовать что-то выжать из этой группы. А то может так получиться, что «Зенит» второй год подряд никуда из группы не выйдет. Пока всего 1 очко и лишь 2 забитых мяча. Надо рисковать. Надеюсь, что Семак не только тактически подготовит команду, а постарается внушить, что против этого «Лацио» надо действовать смело.
У «Лацио» хватает своих проблем. Коронавирус у Милинковича-Савича. Луис Фелипе тоже пока не готов после коронавируса. В остальном состав боеспособный.
Должен получиться хороший футбол — дерзкий, агрессивный, результативный. Попробую предположить смелую игру от «Зенита», а «Лацио» этот футбол подхватит. Как минимум три забитых мяча мы увидим. Мой прогноз — «тотал больше 2.5 мяча» за 1.80», — сказал Генич.
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