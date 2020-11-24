«Лацио» — «Зенит». Прогноз на матч ЛЧ: пять лет без побед. Дзюба и Малком — мимо кассы

24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 5.15. Поставить на ничью предлагают за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» 24.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

«Лацио» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 24 ноября в Риме «Лацио» на стадионе «Олимпико» сразится с «Зенитом», начало — в 23:00 мск. Это последний шанс российского клуба зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов. Одно очко в трёх турах и чистое последнее место в группе не оставляют вариантов.



«Боруссия» набрала шесть баллов и своё вряд ли упустит. У «Лацио» пять очков, у «Брюгге» — четыре. Расклад теперь представляется следующим: для сохранения реальных шансов на выход из группы нужна победа, для борьбы за третье место — ничья. В случае поражения, скорее всего, придётся обыгрывать «Брюгге» на выезде с разницей в два мяча.



Шансы на успешный исход в Италии невысоки. Дело даже не столько в кадровых потерях, хотя они серьёзные: Караваев, Круговой, Оздоев и Венделл точно не выйдут на поле. Зато в Лиге чемпионов наконец-то может сыграть Малком! Экс-футболист «Барселоны» восстановился после повреждения и вышел на замену в Грозном (2:2).

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Беда в том, что сине-бело-голубые находятся не в лучшем состоянии. Этого достаточно, чтобы более-менее регулярно собирать очки в РПЛ и держаться в группе лидеров. А вот в Лиге чемпионов проблемы с функциональной подготовкой и предсказуемость в атаке дорого обходятся. Некоторые футболисты натурально наелись из-за плотного календаря, в результате чего движения явно не хватает.



Еврокубковые выезды для санкт-петербуржцев редко заканчиваются чем-то хорошим. Предыдущая победа датирована аж 2017 годом. Тогда в шестом туре группового этапа Лиги Европы обыграли «Реал Сосьедад» (3:1), который к тому моменту уже обеспечил себе выход в плей-офф. Главным тренером был Роберто Манчини, в воротах стоял Юрий Лодыгин.



С тех пор — ничего. В сезоне-2018/2019 не смогли обыграть на выезде даже минское «Динамо» (0:4) и «Мольде» (1:2). Дальше были «Копенгаген» (1:1), «Бордо» (1:1) и пражская «Славия» (0:2), а в плей-офф — «Фенербахче» (0:1) и «Вильярреал» (1:2). В прошлом году вернулись в Лигу чемпионов, ничего хорошего из этого не вышло.

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Зацепили ничью в Лионе (1:1), проиграли «РБ Лейпциг» (1:2) и «Бенфике» (0:3). В ЛЧ на выезде вообще не выигрывали больше пяти лет, 4 ноября 2015 года разобрались с «Лионом» (2:0). Ещё при Андре Виллаш-Боаше, оба мяча забил Артём Дзюба с передач Халка. Витсель, Данни и Кришито в составе, впереди выход из группы и битвы с «Бенфикой». Кажется, это было в прошлой жизни.



Как видно, «Зенит» с тех пор ни разу не забивал больше одного мяча, а чаще всего заканчивал со счётом 1:1 или 1:2. У «Лацио» по-прежнему хватает кадровых потерь, недавно коронавирусом заразились Луис Фелипе и Сергей Милинкович-Савич. Зато готовы выйти на поле Чиро Иммобиле, Хоакин Корреа и Лукас Лейва. А это уже серьёзно.



Самый очевидный вариант — ИТМ 1 гола «Зенита» за 1.73. Сине-бело-голубые традиционно бывают пассивны на чужом поле в еврокубках, раскрываться и рисковать — не в правилах Семака. Даже если шансы на проход в плей-офф Лиги чемпионов останутся только при победе. А подопечные Симоне Индзаги в шести из семи предыдущих поединков пропустили не больше раза.

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Ставки посмелее — 1Х + обе забьют за 2.08 и тотал меньше 9.5 углового за 1.88. Скорее всего, мяч будет подолгу застревать в середине поля, по такой игре корнеров не должно быть много. «Лацио» нет смысла раскрываться раньше времени, начало наверняка получится аккуратным.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» 24 ноября 2020 года

«Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках с 2017 года, в Лиге чемпионов — с 2015 года. Вот уже три года сине-бело-голубые обязательно пропускают, а больше одного мяча с тех пор не забили ни разу. «Лацио» даже на фоне кадровых проблем в защите неплох: в шести из семи последних поединков пропустил не больше одного мяча. ИТМ 1 гола «Зенита» за 1.73 напрашивается.

Ставка №1: ИТМ 1 гола «Зенита» за 1.73.

Ставка №2: тотал меньше 9.5 углового за 1.88.