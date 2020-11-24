«Динамо» К — «Барселона»: ставка Константина Генича на игру Лиги чемпионов 24 ноября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Барселона» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.88.



«Три недели назад киевляне немало проблем создали команде Рональда Кумана. Хоть и выиграла «Барселона», но с большим трудом. В первые 10 минут мяча три могли забить каталонцы, но забили лишь раз. А во втором тайме Киев даже поджал «Барселону».



Сейчас у «Барсы» колоссальные проблемы в обороне. Травму получил Серджи Роберто, травма у Пике. Остаются Фирпо, Альба, Дест и Лангле. По-прежнему проблемы у Умтити. Так что Куману не до жиру. Но турнирная ситуация неплохо складывается — 9 очков после трёх матчей, «Барса» лидирует в группе. На этот матч можно не то чтобы забить, но дать сыграть тем, кто в последнее время играл немного. Думаю, отдых получит Де Йонг, Бускетс, как мы знаем, травмирован. Месси, скорее всего, получит отдых, Фати выбыл надолго из-за травмы колена. И киевляне могут всем этим воспользоваться.



У Киева своих проблем, правда, тоже хватает. С коронавирусом слегли люди ещё со времён матчей сборной. Но тем не менее у Луческу неплохой подбор игроков впереди, плюс молодёжь киевская играет очень смело и агрессивно. Думаю, что они немало проблем доставят Нету (скорее всего, он сыграет, а не Тер Штеген). При своих болельщиках гол постараются киевляне забить в ворота великой «Барселоне». Но самим динамовцам в обороне тоже придётся несладко. Есть у «Барсы» Коутиньо, Дембеле, Гризманн, Педри, Пьянич, Аленья, Тринкан, Брэтуйэт. Что-то они могут придумать. «Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.88», — сказал Генич.

«Динамо» Киев — «Барселона». Прогноз: Луческу может войти в историю. Месси ушёл в себя «Барселона» предоставила Лионелю отдых. Киевляне получают реальный шанс зацепить очки.