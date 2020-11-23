«Динамо» Киев — «Барселона». Прогноз: Луческу может войти в историю. Месси ушёл в себя

24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Поставить на ничью предлагают за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Динамо К» — «Барселона» 24.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

«Динамо» Киев — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 24 ноября в Киеве «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» сразится с «Барселоной», начало — в 23:00 мск. Три недели назад на «Камп Ноу» соперники выдали крайне бодрый футбол, в котором дело ограничилось тремя мячами только из-за блистательной игры вратарей.



Тогда сине-гранатовые победили со счётом 2:1. Имели подавляющее преимущество в дебюте и могли снимать все вопросы, однако дальше гости освоились и стали всё чаще угрожать воротам Марка-Андре тер Штегена. В итоге остались без очков, но тут нужно выделить немца. Навыручал он на месяц вперёд.



«Барселона» бойко начала сезон, дальше результаты резко просели. В шести последних турах чемпионата Испании добыта всего одна победа. Как итог — 11 очков в восьми поединках и жуткое 12-е место в турнирной таблице. Месси совсем зачах и в Киев не поехал (тренерский штаб предоставил аргентинцу отдых), Гризманн продолжает хандрить, здоровых защитников практически не осталось.

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До поры до времени выручал тер Штеген, накануне подвёл и он. Выбежал из ворот и подарил гол «Атлетико», ответить так и не получилось (0:1). Кризис усугубляется, на таком фоне Лига чемпионов остаётся единственной отдушиной. Там-то как раз красота: три победы из трёх, чистое первое место в группе.



Собственно, ничьей в Киеве хватит для выхода в плей-офф. Понятно, что по уровню исполнителей сине-гранатовые заметно мощнее, хотя кадровые потери дают надежду на сенсацию. Херард Пике и Серхи Роберто накануне получили травмы, плечо повредил Усман Дембеле. А ведь проблемный форвард в последнее время выглядел активно и пытался хоть как-то разогнать атаку.



В Киев не полетели Серхио Бускетс и Роналд Араухо. Центральная ось совсем не впечатляет, а главное — остался один центральный защитник. Клеман Лангле, которого сложно считать образцом надёжности. Пару ему мог бы составить номинальный полузащитник Френки де Йонг, однако его тоже в Киев не взяли. Значит, центр обороны будет крайне эксперименталным.

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В общем, киевляне получают шанс на подвиг. Справедливости ради, состав у них по-прежнему далёк от оптимального. Вспышка коронавируса даёт о себе знать, а регламент Лиги чемпионов строг. То есть рассчитывать на массовое возвращение лидеров не приходится, в лучшем случае добавятся два-три футболиста.



В то же время каталонцы на выезде сейчас просто кошмарны. В Примере не могут выиграть на протяжении трёх матчей, за 270 минут забили всего один раз. Правда, в Турине обыграли «Ювентус», но тут стоит вспомнить три гола Альваро Мораты из офсайда. Так что шансы у подопечных Мирчи Луческу будут.



Удастся ли зацепиться за очки — большой вопрос, для этого многое должно совпасть. Коэффициент 2.88 на 1Х выглядит соблазнительно, отпугивают только кадровые потери хозяев. А вот свой гол они наверняка оформят. «Барселона» фактически решила вопрос по выходу в плей-офф, далёкий выезд вскоре после международного перерыва — это всегда неприятно. Да и чего она сейчас стоит без Месси — непонятно.

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Травм достаточно, сразу несколько лидеров получили отдых — это практически идеальный шанс для хозяев войти в историю. Благо что «Динамо» в любых сочетаниях старается играть в атаку, а не прижиматься к воротам. Пожалуй, ИТБ 1 гола киевлян за 2.15 имеет смысл проверить.

Если украинский клуб остановится на одном мяче, произойдёт возврат. Второй гол обеспечит проход ставки. Варианты попроще — П1 с форой (+1.5) за 1.75 и Х2 + обе забьют за 1.89.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «Барселона» 24 ноября 2020 года

Состав киевлян по-прежнему далёк от оптимального из-за вспышки коронавируса, однако у «Барселоны» проблем тоже предостаточно. Очень много травмированных, особенно в центральной оси и обороне: остался один центральный защитник (Лангле), не будет Бускетса и Серхи Роберто, а Месси и де Йонг в Киев не полетели. «Динамо» при Луческу всегда играет в атаку, а при таких исходных данных шансы забить непременно появятся. Хватит ли этого для набора очков — вопрос, но свой гол украинцы наверняка оформят.

Ставка: ИТБ 1 гола киевского «Динамо» за 2.15.