«Динамо» Киев – «Барселона»: ставка Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Динамо» Киев – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» и минимум 3 мяча в матче за 1.92.



«Обе команды переживают не лучший период. У киевского «Динамо» десять футболистов имеют положительный тест на COVID плюс четверо травмированных игроков. «Барселона» же в проигранном матче против мадридского «Атлетико» потеряла на долгий период из-за травм сразу двух основных защитников – Жерара Пике и Серхи Роберто. В результате у Рональда Кумана огромные проблемы в центре обороны, где, помимо Пике, вне игры оказались Умтити и Араухо. Похоже, что пару Ленгле в центре защиты составит хавбек Френки де Йонг. Между тем травмирован еще и Бускетс, и позиция опорного хавбека при переводе де Йонга в оборону становится тоже проблемной. Кадровые сложности «Барселоны» в обороне увеличивают вероятность того, что «Динамо» забьет.



Однако огромная разница в классе и столь же огромные кадровые проблемы украинской команды наверняка приведут к тому, что «Барселона» победит, даже если пропустит. Мне сложно объективно оценить уровень «Динамо» с учетом его потерь, поэтому играть с форами не стану, но поставлю на победу каталонцев при общем тотале больше 2,5 мяча. Пожалуй, и сама «Барселона» может забить три гола далекому от оптимального составу киевлян, и «Динамо» тоже может воспользоваться проблемами в обороне «Барсы» и проиграть лишь 1:2. «Барселоне» сейчас, конечно, надо думать о национальном чемпионате, а не о Лиге чемпионов, где и так все хорошо – девять очков в трех турах. Будь у «Динамо» оптимальный состав, можно было бы ставить на украинцев (с форой, например), учитывая акцент «Барсы» на другой турнир. Но с потерей девяти футболистов «Динамо» наверняка уступит и не предельно мотивированной «Барсе».

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