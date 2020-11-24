«Зенит» или «Лацио»? Научись ставить на футбол в Академии «Чемпионата»

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Сегодня в Лиге чемпионов «Лацио» примет «Зенит». Матч пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». Начало – в 23:00 мск. 4 ноября в Санкт-Петербурге эти команды сыграли вничью — 1:1. Как завершится ближайший поединок?



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Преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;

Олег Клепиков, нейропсихолог;

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

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