«Атлетико» — «Локомотив»: во сколько начало матча, где будет трансляция

25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико Мадрид» — «Локомотив». Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 15.50. Поставить на ничью предлагают за 6.50.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.40, на удаление — за 3.80. Гол Зе Луиша идёт за 5.00, гол Антона Миранчука — за 6.00.