«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: Месси закрыли. С Зе Луишем и Миранчуком будет тяжелее

25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Локомотив». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 15.50. Поставить на ничью предлагают за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» 25.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.40.

«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 25 ноября в Мадриде «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сразится с «Локомотивом», начало — в 23:00 мск. Победитель этого матча окажется на втором месте в турнирной таблице группы А.



Изначально казалось, что «Бавария» и «АТМД» разыграют первое место в квартете, а «железнодорожники» с «Ред Булл Зальцбург» будут биться за третью строчку и Лигу Европы. Мюнхенцы спокойно добыли три победы в трёх турах, сняв все вопросы. Ловко разгромили мадридцев, в эконом-режиме забодали москвичей и австрийцев.



А вот у подопечных Диего Симеоне возникли проблемы. Сперва с большим трудом обыграли «РБ Зальцбург» (3:2): дубль оформил Жоау Фелиш, победный мяч забив на 85-й минуте. А вот в Москве удача потребовала вернуть долг. «Локомотив» играл хуже, чем с «Баварией», но до ничьей всё же дотерпел (1:1). В нужный момент подтащил Гильерме.

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С одной стороны, положение у «матрасников» по-прежнему комфортное. Чистое второе место, четыре очка. У «Локо» два, у «Зальцбурга» одно. Вот только запас невелик, а в следующем туре ожидается визит «Баварии», которая редко валяет дурака в Лиге чемпионов. Даже на групповом этапе, даже если всё ясно.



Потому проблемы с мотивацией и концентрацией у хозяев вряд ли возникнут. А с уверенностью проблем быть не должно, ведь в субботу обыграли «Барселону» (1:0). Дождались ошибки тер Штегена в первом тайме и спокойно отыграли на ноль. Реальных моментов у каталонцев было немного.



«Локомотив» в субботу наконец-то одержал долгожданную победу. Досталось тульскому «Арсеналу» (1:0). Без нервов не обошлось: в концовке первого тайма Ведран Чорлука получил вторую жёлтую карточку. Впрочем, «канониры» ничего не создали даже в большинстве, а в середине второго тайма ещё и пропустили.

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Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. Кадровые проблемы у хозяев имеются, но ситуация не самая страшная: травмированы Врсалько и Эррера, коронавирус у Луиса Суареса и Торрейры. В принципе, Фелиш, Корреа, Коке и Льоренте неплохо справились без уругвайца. Плюс вернулся Диего Коста, с «Барселоной» он вышел на замену.



Словом, варианты у Диего Симеоне имеются. Российскому клубу на этот раз поможет Ведран Чорлука, опытный хорват добавит уверенности в обороне. И всё же мотивированный «Атлетико» на своём поле редко кого отпускает. Достаточно взглянуть на результаты в Примере: 13 очков из 15 возможных в родных стенах, разница голов 13-1.



Унести ноги с «Ванда Метрополитано» удалось только «Вильярреалу», который сейчас входит в тройку лидеров чемпионата Испании. Сюда же можно добавить 3:2 с «Ред Булл Зальцбургом». В общем, свои два мяча «АТМД» наверняка найдёт даже без Суареса. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Атлетико» за 1.68 и тоталом больше 2.5 мяча за 1.75.

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«Локомотив» в последнее время пропускает много и с удовольствием, единственное исключение — тульский «Арсенал», который недавно сменил тренера. В то же время в атаке без Фёдора Смолова движения и желания стало побольше. Зе Луиш набрал отличную форму: хорош в единоборствах, не уходит от борьбы, активен в прессинге.



В принципе, можно даже рассмотреть «обе забьют» за 2.40. «Железнодорожники» забивают на протяжении 11 поединков, в предыдущий раз ушли без гола аж 14 сентября (0:0 с «Ростовом»). Зацепиться за очки в Мадриде будет сложно, а вот найти свой гол Зе Луиш, Миранчук и Крыховяк вполне способны.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» 25 ноября 2020 года

«Атлетико» в полном порядке даже без Луиса Суареса. Накануне обыграли «Барселону» и зарядились уверенностью, а с игрой на своём поле дела обстоят изумительно: 13 очков из 15 возможных при разнице голов 13:1. Это в Примере. А в Лиге чемпионов были 3:2 с «Ред Булл Зальцбург». «Локомотив» однозначно уступает по уровню исполнителей, но забивает на протяжении 11 встреч. Думается, с голами в Мадриде проблем не возникнет.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.