«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аталанта».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.73.

В Италии красные выиграли со счётом 5:0. Они смотрелись активнее и сняли все вопросы в дебюте второго тайма: чаще и точнее били по воротам, сделали больше передач, дольше владели мячом. Три очка гости заслужили, но вряд ли пять безответных мячей справедливы по отношению к хозяевам. На гол-два они точно наиграли.

Любопытно, что при серьёзных кадровых потерях «Ливерпуль» продолжает исправно побеждать и набирать очки. В шести последних играх у клуба пять побед и одна ничья при 15 забитых мячах и только трёх пропущенных. Возвращение основного голкипера Алисона Бекера тоже даёт о себе знать.



Накануне домашнего поединка против «Аталанты» у ливерпульцев снова пополнился лазарет, к Александру-Арнольду, Ван Дейку и Окслейду-Чемберлену добавились Наби Кейта и Джердан Шакири. Играть в атаке и без того есть кому, но вот с обороной дела всё хуже и хуже. На этот раз лидер итальянцев Дуван Сапата может не простить.



Подопечным Джана Пьеро Гасперини в последнее время игра никак не давалась, не помог и запланированный ноябрьский перерыв. В предыдущем туре Серии А против скромной «Специи» в старте вышли и центральный защитник Паломино с основным вратарём Голлини, и полузащитники Гозенс с де Роном. Однако встреча завершилась нулевой ничьей.



Таким образом, в шести предыдущих матчах во всех турнирах у итальянцев только одна победа — над аутсайдером чемпионата Италии «Кротоне». При этом пропустили они 12 мячей, а забили только шесть. По меркам бергамасков это слёзы.



На этот раз забить ливерпульцам «богиня» может, всё же проблемы в обороне у красных на уровне Лиги чемпионов должны проявиться. Однако на большее при такой игре рассчитывать будет трудно. Мы бы проверили 1Х + обе забьют за коэффициент 1.73.