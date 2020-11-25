«Атлетико» – «Локомотив»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Локомотив» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 2.45.



«У «Локомотива» ещё есть теоретические шансы на выход из группы. Для этого нужно не проиграть «Атлетико» на его поле. Понятно, что сделать это будет тяжело, учитывая текущую форму «Локо». А «матрасников» я вообще считаю сильнейшей испанской командой на данный момент.



«Атлетико» нужно побеждать и играть первым номером. Это остаётся не самым любимым упражнением подопечных Симеоне. Поэтому у «Локомотива», как мне кажется, есть возможности на определённую контригру. При Николиче «железнодорожники» играют достаточно смело. Я бы рискнул и поставил на «обе забьют». Хозяева почти наверняка смогут отличиться, а у «Локо» будут неплохие шансы на контратаках», — сказал Дементьев.

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