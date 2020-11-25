«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Александра Вишневского на матч ЛЧ в Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Атлетико» Мадрид — «Локомотив».



Ставка: «Атлетико» выиграет и не пропустит за 1.83.



«Команда Диего Симеоне только что обыграла «Барселону». Теперь попытается сделать то же самое с «железнодорожниками». Задача куда более простая, а взять три очка — очень важно для «Атлетико». Удивительно, но за три тура Лиги чемпионов «Атлетико» потерял больше очков, чем за первую четверть испанского чемпионата. В Примере у «Атлетико» две ничьи, а в Лиге чемпионов было поражение от «Баварии» и ничья в Черкизово, где Гильерме провёл один из своих лучших матчей. Хоть «Атлетико» на победу и наиграл, но не удержал её. Поэтому мадридцам очень важно сейчас ещё раз не потерять очки.



Думаю, что «Атлетико» проявит силу. Накопить энергии времени было достаточно, так как матч с «Барселоной» был в субботу. И на подготовку хватает. «Локомотив», который также в субботу играл против тульского «Арсенала», действовал вдесятером из-за удаления в первом тайме, поэтому «железнодорожники» потратили больше сил. К тому же будет и перелёт далёкий.



Физически «Атлетико» выглядит мощнее. Он, наверное, победит, вернее даже нет сомнений, что мадридцы выиграют. Коэффициент на чистую победу маленький, а значит, есть вопрос, как осложнить ставку. Очевидная идея — поставить на сухую победу или тотал меньше, опираясь на то, как в этом сезоне играет команда Симеоне.



Здесь я выберу сухую победу. Всего за 10 туров испанского чемпионата «Атлетико» пропустил лишь два мяча. Когда команда не встречается с «Баварией», то она пропускает очень мало. Несмотря на уход таких мощных игроков, как Диего Годин, новая обновлённая оборона «Атлетико» всё равно будет надёжна. Если не смог забить Лионель Месси, то не сможет и Зе Луиш. Может, конечно, и сможет, но мне кажется, что вряд ли. Здесь я возьму сухую победу «Атлетико», которая оценивается коэффициентом 1.83.



«Локомотив» в чемпионате России располагается на восьмом месте. Не лучшей обороне тульского «Арсенала» удалось забить всего один гол. Хотя они играли вдесятером, но вырвать победу, играя в меньшинстве, всегда почётно, но в целом «Локомотив» не в порядке. Нынешняя позиция «Локо» в РПЛ показывает его нынешний уровень. «Атлетико» идёт на втором месте испанского чемпионата, который всё же сильнее российского. По потерянным очкам «Атлетико» лидирует, причём очень уверенно.



Мне кажется, что минимальной победой «Атлетико» не ограничится, поэтому мне нравится ставка на победу хозяев с форой (-1.5). Коэффициент не самый большой, но вполне интересный — 1.84. Но ещё больше мне понравилась ставка на победу «Атлетико» в два или три гола. Эта ставка оценивается коэффициентом 2.30. Мне кажется, шансы на то, что «Атлетико» победит со счётом 2:0 или 3:0, самые высокие. Не думаю, что победа будет с огромным количеством голов. Всё же мадридцы играют экономно. Скорее всего, Луис Суарес не сыграет, а без него забивать будет сложнее, поэтому до 0:4 «Локо» не доиграется, но победа «Атлетико» не будет минимальной. Поэтому и рискну поставить на победу хозяев с разницей два-три гола. Везде эти цифры «2» и «3», как номер Майкла Джордана.



Конечно, желаю «Локомотиву» успехов, но эти мои пожеланию вряд ли помогут «железнодорожникам», — сказал Вишневский.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: Месси закрыли. С Зе Луишем и Миранчуком будет тяжелее Подопечные Марко Николича забивают на протяжении 11 матчей. Работа у Яна Облака будет.