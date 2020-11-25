«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Аталанта».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.71.
«Ливерпуль» принимает «Аталанту». Очень интересная игра, особенно интересно посмотреть на Алексея Миранчука с недавними чемпионом.
Красные разгромили «Лестер» со счетом 3:0 в предыдущем матче английской Премьер-лиги, что подняло их на первую строчку в турнирной таблице. В Лиге Чемпионов они также не допускают осечек, даже от «Аякса» (1:0) не пропустили, что уже говорить про сегодняшнего оппонента — 5:0.
На мой взгляд, англичане в родных стенах не позволят себе потерять очки в еврокубках. Возможно, даже оставят свои ворота сухими, учитывая высококлассную игру в обороне по первому кругу, несмотря на травмированных защитников. Очевидно, ливерульцы находятся в потрясающей форме.
«Королева провинциалов» оправдывает свое прозвище и продолжает борьбу за Лигу чемпионов, потерпев всего дважды поражения в этом сезоне. В еврокубках клуб особо не блещет, пусть и есть в активе яркая победа над скромным датским «Мидтьюлланном» (4:0), да и с «Аяксом» (2:2) разделили очки.
Думаю, итальянцы не смогут раскрыть весь свой потенциал на английской земле. В гостях у клуба существуют определенные проблемы, да и в обороне он здорово никогда не играл. С большой долей вероятности, он останется сегодня без очков».
- 25 ноября 2020
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