«Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз: Салах и Жота не дадут Миранчуку отомстить за жуткие 0:5

25 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аталанта», группа D. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех итальянского клуба оценён в 5.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аталанта» 25 ноября

Букмекеры считают, что матч группы D Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аталанта» (25.11.2020)

Последние туры Лиги наций УЕФА отгремели, сборные теперь вернуться не скоро. Впрочем, вряд ли кто-то будет по ним скучать. Топовые клубные чемпионаты уже возобновились, пора приступать ко второй части группового этапа еврокубков. В Лиге чемпионов добрались до четвёртого тура.

«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин и Зарипов возьмут выходной, Кошечкин подтащит В пяти предыдущих встречах магнитогорцев и казанцев забрасывалось не больше четырёх шайб.

Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие крайне интересные пары. Например, среди прочих 25 ноября английский «Ливерпуль» сыграет с итальянской «Аталантой». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



Первая игра соперников проходила в Италии и завершилась крупной победой ливерпульцев со счётом 5:0. Они смотрелись активнее и сняли все вопросы в дебюте второго тайма: чаще и точнее били по воротам, сделали больше передач, дольше владели мячом. Три очка гости заслужили, но вряд ли пять безответных мячей справедливы по отношению к хозяевам. На гол-два они точно наиграли.



После третьего тура команда Юргена Клоппа возглавляет группу D в Лиге чемпионов, имея в активе все девять возможных очков. Положение комфортное. Отрыв от «Аякса» и «Аталанты» составляет по пять пунктов, а от «Мидтьюлланна» — девять. Ещё одна победа гарантирует англичанам выход в 1/8 финала турнира.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: Месси закрыли. С Зе Луишем и Миранчуком будет тяжелее Подопечные Марко Николича забивают на протяжении 11 матчей. Работа у Яна Облака будет.

В АПЛ у красных всё складывается тоже более чем удачно. После ноябрьской паузы они успели сыграть дома против «Лестера» и снова победили всухую (3:0), что позволило забраться на вторую строчку в турнирной таблице. Лидирующий «Тоттенхэм» набрал столько же очков (20), но находится выше из-за более солидной разницы мячей.



Любопытно, что при серьёзных кадровых потерях «Ливерпуль» продолжает исправно побеждать и набирать очки. В шести последних играх у клуба пять побед и одна ничья при 15 забитых мячах и только трёх пропущенных. Возвращение основного голкипера Алисона Бекера тоже даёт о себе знать.



Накануне домашнего поединка против «Аталанты» у ливерпульцев снова пополнился лазарет, к Александру-Арнольду, Ван Дейку и Окслейду-Чемберлену добавились Наби Кейта и Джердан Шакири. Играть в атаке и без того есть кому, но вот с обороной дела всё хуже и хуже. На этот раз лидер итальянцев Дуван Сапата может не простить.

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон начали, а М'Вила добавит Главная задача для подопечных Гвардиолы — обойтись без травм. С выходом в плей-офф всё понятно.

Подопечным Джана Пьеро Гасперини в последнее время игра никак не давалась, не помог и запланированный ноябрьский перерыв. В прошлом туре Серии А против скромной «Специи» в старте вышли и центральный защитник Паломино с основным вратарем Голлини, и полузащитники Гозенс с де Роном. Однако встреча завершилась нулевой ничьей.



Таким образом, в шести предыдущих матчах во всех турнирах у итальянцев только одна победа — над аутсайдером чемпионата Италии «Кротоне». При этом пропустили они 12 мячей, а забили только шесть. По меркам бергамасков это слёзы.

На этот раз забить ливерпульцам «богиня» может, всё же проблемы в обороне у красных на уровне Лиги чемпионов должны проявиться. Однако на большее при такой игре рассчитывать будет трудно. Мы бы проверили 1Х + обе забьют за коэффициент 1.73.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аталанта» 25 ноября 2020 года

У «Ливерпуля» новые кадровые потери, однако последние выступления команды показывают, что состав у неё глубокий и крепкий. У «Аталанты» продолжается спад, не помогла и пауза для сборных. Одна победа в шести поединках, 12 пропущенных мячей С пустыми руками итальянцы, конечно, не приедут на «Энфилд», но ничья с учётом текущего состояния видится потолком.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.73.