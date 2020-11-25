«Аякс» — «Мидтьюлланн»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Амстердаме

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — «Мидтьюлланн» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Аякс» забьет в обоих таймах за 1.80.



«Аякс» сыграет дома с аутсайдером группы. У «Мидтюлланна» 0 очков, всего 1 забитый мяч, как раз в ворота «Аякса». Было поражение 1:2. Не воспользовались датчане теми проблемами, которые были у «Аякса». Больше 10 человек заболели коронавирусом в амстердамском клубе. Сейчас вроде бы ситуация чуть-чуть нормализовалась. Под вопросом выступление Клаасена и Мазрауи. Но все остальные в строю. Для «Аякса» матч реально важный. По очка у него и «Аталанты». А «Аталанта» в этот вечер будет играть на «Энфилде» с «Ливерпулем». Наверняка амстердамцы надеются, что «Аталанта» там очки потеряет.



«Аяксу» дома надо брать свое и стараться от «Аталанты» оторваться. Как мне кажется «Аякс» должен агрессивно начать и постараться забить как можно быстрее, чтобы заставить «Мидтьюлланн» раскрываться. А дальше уже на контратаках надо пробовать подловить датчан.



Предположу, что в этом матче «Аякс» забьет в обоих таймах. Коэффициент неплохой — 1.80», — сказал Генич.