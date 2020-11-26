«Авангард» — «Амур»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 26 ноября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» — «Амур».
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 2.23.
«Можно было бы сказать, что это команды абсолютно разных весовых категорий и у «Амура» нет ни шанса против «Авангарда», если бы не два обстоятельства.
Во-первых, не далее как 15 ноября «Амур» подловил «ястребов» в Хабаровске на акклиматизации и обыграл со счётом 2:1.
Во-вторых, конечно, «Авангард» в остальных последних матчах обыгрывал «Амур», но посмотрите счета: 3:2, 8:2 (в расчёт не берём, в дальневосточной команде бушевала эпидемия коронавируса, и даже защитники были поставлены в атаку), 2:1 по буллитам, 2:1, 3:2, 1:0. Это за нынешний и прошлый сезоны. Команда Боба Хартли играет против «Амура» почему-то очень натужно, побеждая, но с разницей лишь в одну шайбу.
«Авангард» провёл образцово-показательный матч с «Ак Барсом» (3:0) в Москве. Я думаю, что мотивации хватит и на «Амур». Только победу с разницей в две-три шайбы здесь бы не брал. Не стоит гоняться за форой. Но давайте рискнём с тоталом меньше 4.5 шайбы в основное время, за который дают кэф 2.23. Даже если «ястребы» грохнут «Амур» со счётом 4:0, нам этого будет достаточно», — сказал Лысенков.
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