«Тоттенхэм» — «Лудогорец»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Лудогорец». Встреча в Лондоне начнётся в 23:00 мск 26 ноября.
Ставка: «Лудогорец» не забьёт за 1.54.
«В этой игре я бы взял победу «Тоттенхэма» и ТБ (2.5). Я думаю, здесь вообще никаких сомнений нет. Потому что «шпоры» отлично выглядят и в чемпионате Англии, и в Лиге Европы.
Ну и «Лудогорец» против таких клубов, как «Тоттенхэм», не покажет мало-мальски ничего достойного.
Это будет игра до первого гола. Потом команда гостей начнёт играть в совершенно другой стилистике. Также я бы поставил на победу «Тоттенхэма» в каждом из таймов и на то, что «Лудогорец» не забьёт», — сказал Казаков.
«Тоттенхэм» — «Лудогорец». Прогноз: Жозе Моуринью побережёт силы. Дерби с «Челси» важнее
«Шпоры» одержали 12 побед в 16 последних матчах и потерпели только два поражения.
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