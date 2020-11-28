Майк Тайсон — Рой Джонс: прогноз Александра Емельяненко на бой 28.11.2020

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подготовил прогноз на поединок Майк Тайсон — Рой Джонс.
Ставка: победа Роя Джонса за 2.83.
«Жду этого поединка, чтобы взглянуть на этих бравых ребят, легенд бокса, спустя столько лет. Но шансов в этом бою вижу больше у Джонса. Он и сложные бои тянул, и в тяжелом весе боксировал, и составлял серьёзную конкуренцию тяжеловесам.
Другое дело, кто в какой форме подойдёт к этому бою. Уверен, что оба готовятся, ведь никто проиграть не хочет. Кто выиграет, тот докажет свое превосходство в ринге и навсегда останется в истории. Но преимущество у Джонса, потому что он более терпеливый. А вот случится ли нокаут, вообще непонятно.
В любом случае, жалеть друг друга они не станут. Будет хороший бой, хорошая мясорубка. Сам предлагаю поставить на Роя Джонса с хорошим коэффициентом 2.83. Думаю, Джонс выждет нужный момент и нанесет Майку сокрушительный удар. Да, мне бы очень хотелось это увидеть».
- 28 ноября 2020
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