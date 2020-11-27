«Металлург» Мг — «Нефтехимик»: ставка Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.41.



«Главный вопрос современности: домашняя ничья «Магнитки» с «Ак Барсом» (то, что в дальнейшем уральцы проиграли по буллитам, – это уже вторично) – что это? Возвращение «Магнитки» или расхлябанность «Ак Барса»? То, что казанцы бывают расхлябанными даже в присутствии самого Квартальнова, — это уже известно. Но обычно дофенизм «больших татар» проявляется в матчах с кем-нибудь из сильно нижестоящих, например в Хабаровске. Вообще, будет дико смешно, если, порвавшись на британский флаг в матче с «Ак Барсом» и наиграв в нём всего одно очко, обессилевшая «Магнитка» теперь сольётся дома «Нефтехимику». И если сейчас Илью Петровича Воробьёва в основном жалеют, сочувствуя обрушившемуся на команду вороху проблем, то в случае пинка от «маленьких татар», давно всеми позабытых, позаброшенных и живущих в этом сезоне в подплинтусном пространстве, на главного тренера «Магнитки» будут показывать пальцем, не сдерживая гомерического хохота.



Поэтому сделать правильный прогноз, досконально не разобравшись, что именно было в матче с «Ак Барсом», практически невозможно. Если «Магнитка» поднимается, то она без труда переедет «Нефтехимик», как сделал это туром ранее «Салават Юлаев». Если «барсы» в Магнитогорске, мягко говоря, страдали фигней, то в грядущем матче всё возможно. Тем более что сил у уральцев матч с «большими татарами» всё равно отнял немало.



Информация «из поддувала» подсказала, что истина, как обычно, лежит где-то посередине. И «Магнитка» выглядела достаточно прилично, и «Ак Барс» пятую передачу точно не включал. Исходя из этой информации, предполагаю тяжкую, как совесть убийцы, выстраданную и вымученную победу «Магнитки». Минимальную, в одну шайбу, но при этом всё-таки в основное время», — сказал Лебедев.

«Металлург» — «Нефтехимик». Прогноз: сколько можно позориться, магнитогорцы? У команды Ильи Воробьёва восемь поражений в десяти матчах. Нервы болельщиков на пределе.