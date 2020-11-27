«Куньлунь» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 27 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Куньлунь» — «Сибирь».
Ставка: победа «Сибири» за 1.48.
«Календарь КХЛ наконец-то повернулся к «Сибири» лицом. С одной стороны, почти насильно запихивая её в зону плей-офф Восточной конференции. С другой — предоставляя одновременно роскошную загранкомандировку, где не придётся сильно напрягаться, зато можно неплохо отдохнуть. Потому что, когда ты играешь последовательно с рижским «Динамо» и «Куньлунем», результатом в принципе можно не заморачиваться. На лёд, конечно, выйти придётся и даже там немного побегать, но не слишком перенапрягаться.
«Сибирь» в Риге и не перенапрягалась. Положила быстренько две шайбочки и стала заниматься фигурным катанием. Потом, конечно, пришлось немного поволноваться, когда рижане тихой сапой, одну за другой, сами забросили две шайбы. Но ничего страшного в итоге не произошло, сибиряки сумели забросить третью и спокойно довести матч до победы. «Отпускная» часть календаря не была омрачена, два очка оказались в копилке, и теперь «Сибирь» прибыла в Подмосковье на продолжение банкета под названием «Куньлунь». Он рухнул плашмя в сентябре, потом приподнял было голову в октябре, выиграв аж три матча подряд, но затем снова лёг лицом вниз, что и продолжает делать до сего момента.
Кстати, один раз соперники в этом сезоне уже встречались. И именно «Куньлунь» помог сибирякам выйти из стартового штопора, в который новосибирцы угодили с самого начала чемпионата. То есть, с одной стороны, можно подумать, что долг платежом красен. С другой — судя по тому результату, заруба шла лихая, никаким договорняком и не пахло. Сюда же можно добавить интересный факт, что товарищи из Поднебесной, пусть в основном и с русскими фамилиями, но наверняка получающие зарплату в юанях, не сильно-то и уступают «Сибири» по статистике личных встреч, а до начала текущего сезона там вообще было равенство.
В общем, «Сибири» нельзя упускать прекрасный шанс, данный ей календарём. Прежде всего шанс обвековать для себя седьмое место в Восточной конференции. И чтобы никакой Швондер», а также никакое «Торпедо» не могло на него претендовать. Выиграть у «Куньлуня» сибиряки должны так же, как сделали это в Риге: то есть не слишком перенапрягаясь, со скромным и минимальным счётом, зато в дополнительное время. Памятуя о том, что очки не пахнут», — сказал Лебедев.
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