«Витязь» — «Йокерит»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Подольске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Витязь» и «Йокерит».
Ставка: победа «Йокерита» за 2.12.
«Витязь» в этом сезоне играет ниже тех ожиданий, которые на него возлагались. Почему? Подмосковная команда уже доказала, что может стабильно выходить в первый раунд плей-офф. Там произошло хорошее усиление, пришли интересные легионеры – те же Каспарс Даугавиньш, Дастин Дэнфорт.
Но что мы видим от «Витязя» в ноябре? 1:8 от СКА, 3:7 от «Спартака». Это был кошмар, конечно. Интересно, как главный тренер подольской команды Михаил Кравец выводил свою команду из этого пике?
1:4 от «Спартака». 4:1 со «Северсталью», но сразу же 1:2 от «Северстали». 3:4 в овертайме от минского «Динамо». То есть «Витязь» свои внутренние проблемы пока не решил. И девятое место на Западе – это очень низко для клуба с таким потенциалом, с такими ожиданиями.
А тут в Подольск приезжает «Йокерит», который идет восьмым на Западе. Финны провели на шесть матчей меньше из-за карантина. Там вообще не хотят отдавать очки «Витязю», это напрямую влияет на борьбу за плей-офф. И этот «Йокерит» колет фаворитов как орешки: 4:1 с «Локомотивом» в Ярославле, 6:1 с московским «Динамо».
За победу «Йокерита» в основное время дают кэф 2.12. Конечно, тут есть риск овертайма, но, в принципе, финны сейчас выглядят солиднее, а коэффициент на их победу весьма хороший, чтобы его игнорировать".
- 28 ноября 2020
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