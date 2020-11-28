«Арсенал» Тула — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Зенит» в 16-м туре РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.

«Третий подряд выезд для «Зенита», и это очень тяжело. График суровый у топовых наших клубов. И это идеальный момент для «Арсенала», чтобы постараться победить или как минимум отобрать очки у чемпиона. Пока начало в Туле получилось не очень хорошим для Парфёнова — домашняя ничья, поражение от «Локомотива». Не скажу, что плохо выглядели с «Локомотивом», но глупейший пенальти всё решил. Думаю, Парфёнов сделает максимум, чтобы подготовить команду к игре с «Зенитом».



А у петербуржцев всё не очень хорошо. Очки потеряли в Грозном. Проиграли почти без шансов в Риме «Лацио». Честно говоря, какая-то безнадёга даже чувствовалась в действиях петербуржцев. К сожалению. Ещё и Дугласа Сантоса потеряли, а он был одним из лучших в сезоне. Не будет дисквалифицированного Ракицкого, тоже большая проблема. Хорошо хоть Малком вернулся.



Конечно, «Зенит» едет за победой, но, учитывая кадровые проблемы в защите, надо обязательно чётко сыграть сзади. Скорее всего, впереди Дзюба что-то придумает. Малком есть, Азмун готов выйти на какой-то отрезок. Но очень нужно сзади сыграть грамотно. А то матч за матчем пропускает команда.



Так что здесь поставил бы на «тотал меньше 2.5 мяча». Честно говоря, больше одного мяча здесь не жду».