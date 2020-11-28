«Арсенал» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч 10-го тура чемпионата России в Туле

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.57, ничья в первом тайме за 2.36, тотал меньше 2.5 гола за 2.05.

«Любопытный матч. Думаю, «Зенит» выиграет, в первом тайме будет ничья и тотал матча меньше 2.5 мяча.



У «Зенита» выздоравливают те, кто делает результат, а именно — нападающие. У «Зенита» не совсем клеится в последнее время, но мастерство игроков никуда не делось.



«Арсенал» — боевая команда, но если взять слагаемые «Зенита» и «Арсенала», то питерский клуб все же более высокого класса. Пора уже и прекращаться неудачам команды, в которой собраны такие игроки. Думаю, «Зенит» выиграет».