«Аталанта» — «Верона»: прогноз Эльвина Керимова на матч 9-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Верона».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.80.

«Аталанта» прервала серию из 3 матчей без побед (во всех турнирах) и обыграла «Ливерпуль» на «Энфилде» благодаря гениальным передачам Гомеса и голам Иличича и Гозенса. Теперь у бергамасков 7 очков в группе ЛЧ после 4 туров, и они снова ведут борьбу за попадание в плей-офф.



«Верона» тоже в мидуик проводила свой матч, но не в еврокубках, а в кубке Италии. Играя полурезервным составом, команда Ивана Юрича уступила «Кальяри» 1-2 и вылетела из второго по значимости национального турнира. К слову, в чемпионате веронцы не выигрывают уже 2 тура.



Мы все знаем «Аталанту» как очень результативную команду, но в нынешнем сезоне (уникальном во всех смыслах) бергамаски выдают разные матчи. Сейчас, очевидно, команда Гасперини находится не в идеальной физической форме (причина: поздно из-за ЛЧ завершили прошлый сезон, игроки не успели толком отдохнуть), поэтому порой она выдает провальные игры. Бергамаскам, чтобы играть в свой фирменный футбол с прессингом, нужно быть готовыми на 100%.

Сейчас мы этого не видим, поэтому упала и результативность (3 матча «Аталанты» подряд проходит ставка «тотал голов меньше 3.5», 7 игр подряд команда Гасперини не забивает больше 2 голов). «Верона», которая, кстати, тоже любит прессинговать, в нынешнем сезоне результативной игрой своих болельщиков не балует (в 5 матчах команды Юрича из 8 проходила ставка «тотал голов меньше 2.5»). В общем, возьму ставку «тотал голов в матче меньше 3.5» за 1.8.