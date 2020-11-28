«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 10-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.65.

«Брайтон» наконец-то победил в прошлом туре, впервые за семь последних матчей. Южане всё это время вполне прилично играли, но для достижения результата всякий раз чего-то не хватало. «Виллу» на выезде они обыграли абсолютно заслуженно, продемонстрировав все свои преимущества.



Проблема в том, что против «Ливерпуля» они могут не сработать. «Брайтон» играет низом, вперёд выходит через короткий пас, а против команд вроде «Ливерпуля» это чревато. Один из минусов «Брайтона» — отсутствие гибкости, и тот факт, что команда всегда действует одинаково, пусть это и симпатично смотрится, часто оказывается губительным.



«Ливерпуль» обыгрывал «Брайтон» все шесть раз, что эти команды встречались за последние три года в АПЛ, и думаю, это случится и теперь. Против «Аталанты» мерсисайдцы, как и предполагалось, особо не напрягались, а здесь должны. У хозяев к тому же не будет одного из лидеров – дисквалифицированного Лэмпти".