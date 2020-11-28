«Ростов» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 16-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/21 «Ростов» — «Динамо».

Ставка: обе забьют — нет за 1.84.

«Ставка „обе забьют“ сыграла в пяти последних матчах «Динамо» и не сыграла в пяти последних матчах «Ростова». Если брать историю встреч, то в шести из семи последних встреч этих соперников сыграло «ОЗ — нет». Предположу, что и на этот раз на табло останется как минимум один ноль.

«Динамо» при Сандро Шварце вдруг превратилось в одну из самых веселых команд чемпионата, но когда-то ей уже пора либо самой не забить, либо сохранить ворота на замке. «Ростов» играет с серьезными перепадами из-за летне-осенних перемен в составе. С забитыми мячами, по ощущениям, будет туговато".