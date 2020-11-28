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Майк Тайсон — Рой Джонс: получи 1000 рублей за верный прогноз на бой!

Майк Тайсон — Рой Джонс: получи 1000 рублей за верный прогноз на бой!
Ставки / Прогнозы 0

В ночь с 28 на 20 ноября мск состоится бой между двумя легендарными боксерами — Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Начало боя — не ранее 04:00 мск 29 ноября. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» за точный прогноз!

Забери свой бонус в три простых шага.

1. Дай прогноз на исход боя Тайсон — Джонс на странице акции.

2. Если у тебя еще нет аккаунта в «Фонбет», зарегистрируйся на сайте букмекера.

3. Получи 1000 рублей за верный прогноз по номеру телефона.

Знаешь, кто победит? Оставь прогноз и получи 1000 рублей в случае успеха!

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