Майк Тайсон — Рой Джонс: получи 1000 рублей за верный прогноз на бой!
В ночь с 28 на 20 ноября мск состоится бой между двумя легендарными боксерами — Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Начало боя — не ранее 04:00 мск 29 ноября. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» за точный прогноз!
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