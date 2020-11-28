«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021«Ахмат» — «Локомотив».
Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.60.
«Команды соседствуют в турнирной таблице с абсолютно идентичными показателями. Единственное, что различает «Ахмат» и «Локомотива» это разница забитых и пропущенных мячей. У «Ахмата» — «+1», а у «Локомотива» нулевая разница (16:16). Но и у тех, и у других по 24 очка.
У «Локомотива» очень сложный график на этой неделе. 5 часов летели в Мадрид, потом тяжелейший матч в среду с «Атлетико», который заставил много энергии потратить, дальше обратный перелет, восстановление. Сейчас еще перелет в Грозный. А после «Ахмата» еще и важный матч с «Зальцбургом». Все это накладывает определенный отпечаток.
В прошлом туре «Локомотив» с трудом выиграл у «Арсенала». Сейчас важно понять, как силенки правильно разложить и не обмануть футболистов. Все-таки чемпионат — это одно, а Лига чемпионов — это немного другая история. Впереди во многом определяющий матч против «Зальцбурга». Хотя, конечно, 8-е место в чемпионате — это не то место по амбициям «Локомотива», не то, на которое рассчитывает руководство и Марко Николич.
«Ахмат» играет очень агрессивно. В последних четырех турах команда одержала три победы, не проиграла чемпиону — «Зениту», хоть и дважды отыгрывалась.
«Локомотив» постарается сыграть очень строго в обороне. «Ахмат» будет оказывать давление. Мы знаем, как агрессивно, а порой за гранью агрессивности и дозволенности играет команда Талалаева. Да и любой матч против московской команды это возможность самовлюбленному тренеру Талалаеву о себе заявить, себя показать. «Ахмат» будет давить, а «Локомотив» будет держать оборону. Получится ли что-то реализовать у «Локомотива»? Может быть.
Я думаю, что «Ахмат» имеет очень неплохие ресурсы, чтобы не проиграть в этом матче. Но вряд ли будет много забитых мячей. Рассмотрел бы «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.6. Можно рассмотреть за чуть более высокий коэффициент «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».
- 28 ноября 2020
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00