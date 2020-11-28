«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021«Ахмат» — «Локомотив».

Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.60.

«Команды соседствуют в турнирной таблице с абсолютно идентичными показателями. Единственное, что различает «Ахмат» и «Локомотива» это разница забитых и пропущенных мячей. У «Ахмата» — «+1», а у «Локомотива» нулевая разница (16:16). Но и у тех, и у других по 24 очка.



У «Локомотива» очень сложный график на этой неделе. 5 часов летели в Мадрид, потом тяжелейший матч в среду с «Атлетико», который заставил много энергии потратить, дальше обратный перелет, восстановление. Сейчас еще перелет в Грозный. А после «Ахмата» еще и важный матч с «Зальцбургом». Все это накладывает определенный отпечаток.



В прошлом туре «Локомотив» с трудом выиграл у «Арсенала». Сейчас важно понять, как силенки правильно разложить и не обмануть футболистов. Все-таки чемпионат — это одно, а Лига чемпионов — это немного другая история. Впереди во многом определяющий матч против «Зальцбурга». Хотя, конечно, 8-е место в чемпионате — это не то место по амбициям «Локомотива», не то, на которое рассчитывает руководство и Марко Николич.



«Ахмат» играет очень агрессивно. В последних четырех турах команда одержала три победы, не проиграла чемпиону — «Зениту», хоть и дважды отыгрывалась.



«Локомотив» постарается сыграть очень строго в обороне. «Ахмат» будет оказывать давление. Мы знаем, как агрессивно, а порой за гранью агрессивности и дозволенности играет команда Талалаева. Да и любой матч против московской команды это возможность самовлюбленному тренеру Талалаеву о себе заявить, себя показать. «Ахмат» будет давить, а «Локомотив» будет держать оборону. Получится ли что-то реализовать у «Локомотива»? Может быть.



Я думаю, что «Ахмат» имеет очень неплохие ресурсы, чтобы не проиграть в этом матче. Но вряд ли будет много забитых мячей. Рассмотрел бы «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.6. Можно рассмотреть за чуть более высокий коэффициент «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».