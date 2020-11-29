«Хетафе» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Атлетик».
Ставка: ничья за 3.01.
«Атлетик» в прошлом туре выдал лучший матч как минимум за год. Разгром «Бетиса» (4:0) был впечатляющим не только по счету, но и по качеству игры басков. Однако едва ли «Атлетик» сможет повторить такое выступление в матче со столь неудобным, как «Хетафе». Мне кажется, в этом матче между малорезультативными командами велики шансы на ничью. «Атлетик» пока остается единственной командой чемпионата, не сыгравшей вничью ни разу. У басков пять побед при четырех поражениях. Пора бы уже и поделить очки с чем-нибудь. Тем более, что история личных встреч как раз намекает на высокие шансы такого исхода.
В трех последних чемпионатах «Атлетик» и «Хетафе» каждый сезон играли между собой вничью, как минимум, по разу. 0:0 и 1:1 – пожалуй, наиболее вероятные исходы новой встречи между командами с крепкими линиями обороны. «Хетафе» и «Атлетик» пропустили пока по 9 голов за 9 матчей. Меньше пропущенных мячей только у мадридского «Атлетико», «Реала Сосьедад» и «Севильи».
- 29 ноября 2020
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40