«Хетафе» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Атлетик».

Ставка: ничья за 3.01.

«Атлетик» в прошлом туре выдал лучший матч как минимум за год. Разгром «Бетиса» (4:0) был впечатляющим не только по счету, но и по качеству игры басков. Однако едва ли «Атлетик» сможет повторить такое выступление в матче со столь неудобным, как «Хетафе». Мне кажется, в этом матче между малорезультативными командами велики шансы на ничью. «Атлетик» пока остается единственной командой чемпионата, не сыгравшей вничью ни разу. У басков пять побед при четырех поражениях. Пора бы уже и поделить очки с чем-нибудь. Тем более, что история личных встреч как раз намекает на высокие шансы такого исхода.



В трех последних чемпионатах «Атлетик» и «Хетафе» каждый сезон играли между собой вничью, как минимум, по разу. 0:0 и 1:1 – пожалуй, наиболее вероятные исходы новой встречи между командами с крепкими линиями обороны. «Хетафе» и «Атлетик» пропустили пока по 9 голов за 9 матчей. Меньше пропущенных мячей только у мадридского «Атлетико», «Реала Сосьедад» и «Севильи».