«Химки» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч 16-го тура РПЛ
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар», который состоится 28 ноября в Химках.
Ставка: ничья за 3.50, обе команды забьют за 1.79.
«После победы в прошлом туре над «Уфой» «Химки» находятся в хорошем настроении, они покинули зону переходных матчей, обрели уверенность и готовы дать бой «Краснодару». У южан возвращаются лидеры, но они пока далеки от оптимального состояния.
К тому же график у гостей сейчас очень плотный, сил после Лиги чемпионов вряд ли хватит. Это повышает шансы подопечных Игоря Черевченко набрать очки. Жду обоюдоострую игру, которая завершится ничьей. Скорее всего, результативной».
- 28 ноября 2020
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