«Урал» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 16-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Урал» — «Сочи».
Ставка: победа «Урала» за 3.15, обе забьют за 2.04.
«Сочи» идет в верхней части турнирной таблицы, «Урал» – в нижней половине. Однако мне кажется, что это встреча равных команд. Тем более они будут играть в Екатеринбурге.
Без Нобоа атака «Сочи» не смотрится. Да, Антон Заболотный бегает. Да, его вызвали в сборную России. Да, он имеет много моментов, но использует их.
У «Урала» тоже есть интересный игрок. Бикфалви. Он забивает красивейшие голы. Поэтому я думаю, что хозяева победят, обе команды забьют, а игра получится верховой. «Урал» на своем поле вообще никого не боится, а «Сочи» – это команда, которая что-то проявляет только в этом году. Поэтому сейчас она находится в верхней части турнирной таблицы".
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