Майк Тайсон — Рой Джонс: когда бой, где покажут, во сколько начало

В ночь с 28 на 29 ноября мск на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне, штат Калифорния, состоится супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Начало боя – не ранее 4:00 29 ноября по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой двух легенд покажет телеканал «Рен ТВ».



По оценке букмекеров, фаворит — Майк Тайсон, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на успех Роя Джонса можно за 2.66 (34%). На ничью эксперты предложили коэффициент 12.50 (7%).



Для победителя боя приготовили специальный пояс Всемирного боксёрского совета (WBC). Этот пояс получил название Frontline Battle Belt («Пояс битвы на линии фронта»), а ещё на него нанесли надпись Black lives matter.